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Мужчины в масках украли у жителя Курска куртку в центре Москвы
Фото: «Вечерняя Москва»

Мужчины в масках украли у жителя Курска куртку в центре Москвы

Никита Абрамов

Происшествия
Россия, Москва, Краснопрудная улица, 20 Карта всех событий

В центре Москвы у жителя Курска украли ноутбук, деньги, куртку и документы. Об этом во вторник, 2 марта, «ВМ» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

Инцидент произошел утром 1 марта на улице Краснопрудной, 20. Двое неизвестных в масках подошли к мужчине и, угрожая ножом, забрали его куртку, ноутбук, документы и 900 рублей наличными.

Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».

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