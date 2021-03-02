Мужчины в масках украли у жителя Курска куртку в центре Москвы

Фото: «Вечерняя Москва»

Россия, Москва, Краснопрудная улица, 20 Карта всех событий

В центре Москвы у жителя Курска украли ноутбук, деньги, куртку и документы. Об этом во вторник, 2 марта, «ВМ» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

Инцидент произошел утром 1 марта на улице Краснопрудной, 20. Двое неизвестных в масках подошли к мужчине и, угрожая ножом, забрали его куртку, ноутбук, документы и 900 рублей наличными.

Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».

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