Названы оригинальные подарки учителю к 8 Марта

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Приближается 8 Марта — самый нежный и весенний праздник года, который в равной степени ждут девочки, девушки и женщины. Во время поисков подарков для любимых, не стоит забывать про учителей своих детей, от профессионализма которых во многом зависит их будущее. Специально для педагогов ФАН опубликовал подборку полезных советов по выбору презента, а также список идей недорогих и оригинальных вариантов подарка.

Для того чтобы сюрприз был не просто «для галочки», а пришелся по душе его получателю, нужно следовать определенным правилам. Например, в таких случаях не стоит вручать: условные бриллианты или навороченный смартфон последней модели, деньги, духи и косметику, банальные наборы для душа, безделушки (статуэтки, рамочки, кружки в цветочек и так далее), подарки не по возрасту, домашних животных. Все это может не прийтись по вкусу дамам.

Однако есть вещи, которые обязательно понравятся женщинам-учителям. К примеру, для дома подойдут такие подарки, как плед, настольная лампа, увлажнитель воздуха, что-нибудь красивое и нужное для кухни (керамическая форма для запекания, качественная кулинарная книга, подставка для торта и фруктов и так далее), бытовая техника.

Не менее приятными станут подарочные сувениры для души. К этой категории можно отнести – наборы для творчества, книги, билеты на культурное мероприятие, красивый аксессуар (брошь или нежный шарф).

Оригинальным подарком к Международному женскому дню можно назвать подарочные сертификаты. Например, с помощью такого презента можно отправить педагога своего ребенка на чайную церемонию, кулинарный мастер-класс или экскурсию. Помимо этого, можно подарить учительнице фотосессию от профессионального фотографа. Если она является творческой натурой, то ей будет приятно посетить урок в гончарной мастерской, занятие по живописи или другим видам прикладного искусства.

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