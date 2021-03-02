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«Бесполезная бумажка»: врач объяснил, почему вредно читать инструкции к лекарствам
Фото: Dmitry Rozhkov / CC BY-NC-SA 4.0

«Бесполезная бумажка»: врач объяснил, почему вредно читать инструкции к лекарствам

Виктория Федотова

Здоровье

Врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что все эффективные лекарства могут оказывать отрицательное действие на организм. Он напомнил, что лекарство и яд отличаются дозировкой, однако ориентироваться только на инструкцию препарата — очень вредно.

— Нет лекарств без побочных действий. Самое вредное, что может быть, это читать инструкции. Эти бумажки написаны не врачами и не для пациентов. Не зря в США вы никогда не увидите таких бумажек. Врач написал 16 таблеток антибиотиков, ты получишь ровно 16 таблеток в желтом пузырьке. Ты не получишь больше в руки. Но производитель пишет инструкцию, ты читаешь, и жить не хочешь, — отметил Мясников, добавив, что инструкция — «бесполезная бумажка».

По словам телеведущего, люди ничего не понимают в противопоказаниях, кроме того, дозировки, указанные в инструкциях, часто устаревшие.

— Врачу инструкция не нужна, потому что он знает: при статинах может повыситься сахар или склонность к катаракте, но это один на миллион, врач должен знать намного больше, чем там написано. Если врач ориентируется на эту бумажку, это плохой врач, — считает эксперт.

Мясников напомнил, что 25 процентов всех лекарств употребляются не по назначению, например, некоторые антидепрессанты работают как обезболивающие, а нестероидные противовоспалительные работают как обезболивающее.

Видео опубликовано на YouTube.

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