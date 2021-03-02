Эвелина Бледанс дала советы мужчинам по выбору подарка на 8 Марта

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При выборе подарков женщинам на 8 Марта представителям сильного пола необходимо учитывать интересы и предпочтения дамы, чтобы не ошибиться с выбором. Об этом в разговоре с корреспондентом «Вечерней Москвы» сообщила актриса и телеведущая Эвелина Бледанс. По ее словам, некоторые мужчины абсолютно не умеют преподносить своим дама подарки, несмотря на изобилие предложений и широкий ассортимент:

— Кто-то до сих пор дарит посуду или условный букет тюльпанов, который особо не отличается от тысячи остальных цветочных наборов. Некоторые мужчины умудряются даже дарить своим девушкам ножи, что категорически запрещено делать, и не только с точки зрения суеверий. Это просто глупо!

По словам самой звезды, ей на Международный женский день преподносили разные презенты. И, конечно, не всегда они соответствовали ее ожиданиям:

— Как-то вручили вазу, которую даже никак не применишь в хозяйстве и не украсишь ею даже интерьер. Она была без ручек и даже без узоров. Ненавижу подобные подарки. Они бессмысленны и огорчают даму. Да и вообще, если вы решили дарить посуду, то она как минимум должна быть хотя бы от качественного производителя.

Бледанс дала рекомендации, как правильно подходить к выбору подарка:

— Сейчас появилась новая фишка — дарить денежные подарочные сертификаты в ювелирные салоны, брендовые магазины одежды и обуви. Это хорошая идея и чудесная альтернатива букетам и конфетам. Мужчина может вручить даме этот сертификат, и она уже сама решит какое колечко или ожерелье приобрести. То есть такой подарок позволяет человеку сделать свой выбор и найти именно то, что нужно ему.

Артистка также отметила, что сама была бы не против подобного подарка и с удовольствием воспользовалась бы его привилегиями.

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