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Подозреваемых в использовании рабского труда задержали в Подмосковье
Фото: Пресс-центр МВД России

Подозреваемых в использовании рабского труда задержали в Подмосковье

Никита Абрамов

Происшествия

В Подольском округе задержали двух местных жителей, подозреваемых в использовании рабского труда. Об этом во вторник, 2 марта, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.

По предварительным данным, с августа 2018 года по март 2021-го подозреваемые удерживали в частном доме четырех инвалидов. Их избивали и заставляли заниматься попрошайничеством. Все собранные деньги потерпевшие передавали подозреваемым.

Возбуждено уголовное дело по статье «Использование рабского труда».

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