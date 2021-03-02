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«Выше среднего»: петербуржцы оценили работу городских поликлиник и больниц
Фото: gov.spb.ru

«Выше среднего»: петербуржцы оценили работу городских поликлиник и больниц

Елена Фролова

Общество

Жители Санкт-Петербурга «выше среднего» оценили работу медицинских городских организаций. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на данные портала SuperJob, аналитики которого накануне годовщины начала пандемии COVID-19 провели исследование в 16 российских городах, в том числе и в Северной столице.

В результате петербургская система здравоохранения набрала 2,8 балла из пяти возможных. Немного лучше к работе медучреждений относятся жители Краснодара и Челябинска, которые отдали им 2,9 балла. Наивысшие показатели в Казани (3,4 балла) и Москве (3,1 балла).

Столица Татарстана находится в лидерах и по другим критериям. Например, уровень взаимной поддержки сограждан был оценен в 3,3 балла, а работа системы образования — в 3,4 балла. В свою очередь петербуржцы скептично относятся к взаимопомощи (2,8 балла) и работе образовательных учреждений города (2,9 балла). Кстати, практически так же считают и москвичи, которые оценили оба этих параметра в 2,9 балла.

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