Около 150 заявок подали москвичи на создание парковочных мест для резидентов

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

С начала 2021 года жители столицы отправили 143 заявки с адресами, где необходимы парковочные места для горожан. Об этом во вторник, 2 марта, сообщили в пресс-службе «Московского паркинга».

Так, от граждан, проживающих в ЦАО, Лефортове, Даниловском районе, Измайлове, Алексеевском и Беговом, приняли больше всего заявок.

Автомобилистам напомнили, что парковки для владельцев парковочных разрешений находятся там, где местные жители испытывают затруднения при поиске свободной парковки. Они бесплатные, но парковаться на них имеют право только владельцы резидентных разрешений и члены многодетных семей.

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