Органы соцзащиты проверили семью, в которой ребенок отравился наркотиками

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Специалисты соцзащиты посетили семью, в которой ребенок отравился наркотическими средствами и попал в больницу, и осмотрели условия проживания. В пресс-службе столичного департамента труда и социальной защиты населения заявили, что в квартире есть все необходимое для жизни и развития ребенка.

После выписки пострадавшего мальчика сотрудники навестят семью повторно. Отмечается, что ранее данная семья за социальной помощью не обращалась.

Накануне представитель столичного Главного следственного управления СК Юлия Иванова сообщила, что по факту отравления малолетнего ребенка на юго-западе Москвы проводится проверка.

Напомним, инцидент произошел во вторник, 2 марта. В детскую городскую больницу доставили трехлетнего ребенка. После обследования стало известно, что мальчик отравился наркотическим веществом.

Читайте также: Пьяная жительница столицы избила полицейского, который составлял на нее протокол