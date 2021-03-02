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Жительницу Подмосковья задержали по подозрению в убийстве мужа
Фото: pixabay.com

Жительницу Подмосковья задержали по подозрению в убийстве мужа

Кирилл Николаев

Происшествия

Следователи задержали жительницу Подмосковья, которая обвиняется в убийстве мужа. Об этом во вторник, 2 марта, сообщили в пресс-службе Следственного комитета Российской Федерации по Московской области.

По данным следствия, 1 марта супруги, находясь в квартире в городе Ступино, распивали алкоголь. Между ними произошел конфликт. В результате подозреваемая нанесла своему мужу удар ножом в область груди. От полученной травмы мужчина скончался на месте. После этого женщина сообщила в правоохранительные органы о случившемся.

Следователи выясняют все обстоятельства случившегося. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

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