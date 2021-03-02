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Суд в Минске вынес приговор врачу и журналистке по делу о смерти оппозиционера
Фото: Pexels / Ekaterina Bolovtsova

Суд в Минске вынес приговор врачу и журналистке по делу о смерти оппозиционера

Анастасия Чанцева

В мире

Суд Московского района Минска вынес приговор Артему Сорокину и Екатерине Борисевич. Оба были уличены в разглашении врачебной тайны.

Врача городской больницы скорой медицинской помощи Артема Сорокина приговорили к двум годам лишения свободы с отсрочкой приговора на год за разглашение врачебной тайны по делу о смерти участника акций протеста Романа Бондаренко.

Журналистку портала tut.by Екатерину Борисевич суд приговорил к шести месяцам тюрьмы по этому же делу. Отбывать наказание она будет в колонии общего режима, отмечает ТАСС.

Напомним, в начале августа во время акции протеста в Минске Роман Бондаренко вышел на улицу и увидел, что неизвестные в масках срывают бело-красно-белые ленты. Он поинтересовался, что происходит, но в ответ его оттолкнули, он ударился головой. После этого Бондаренко забрали в РУВД Минска. Позднее пострадавшего мужчину госпитализировали, врачи прооперировали оппозиционера, но его жизнь спасти не удалось.

В Генпрокуратуре Белоруссии заявили, что доктору больницы вменяют разглашение врачебной тайны, а также обвиняют его в сговоре с журналисткой, которой стали известны результаты медицинского обследования.

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