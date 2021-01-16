Минский суд оставил под стражей Марию Колесникову

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Суд Партизанского района Минска не удовлетворил жалобу защиты Марии Колесниковой о продлении срока содержания под стражей. Об этом сообщил в субботу Telegram-канал экс-претендента на пост президента Белоруссии Виктора Бабарико.

Член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова была арестована в ночь с 7 на 8 сентября. Следствие 16 сентября выдвинуло ей обвинение в публичных призывах к захвату государственной власти или насильственному изменению конституционного строя Белоруссии.

Суд постановил, что Колесникова останется под стражей в СИЗО-1 Минска. Ранее срок лидера белорусской оппозиции продлевали до 8 марта.

— Не позднее чем завтра мною постановление суда Партизанского района будет обжаловано (в Минском горсуде), — заявила адвокат Колесниковой Людмила Казак.

Адвокат добавила, что постановление также обжалует сама Мария Колесникова в течение суток, после того как получит его в СИЗО.

Выборы президента Белоруссии: протесты, задержания и уголовные дела

9 августа в Белоруссии состоялись выборы президента. 14 августа Центризбирком опубликовал окончательные итоги выборов президента в республике. По данным комиссии, за действующего лидера страны Александра Лукашенко проголосовали 80,1 процента избирателей, тогда как за оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую — 10,12 процента.

Электоральные мероприятия к концу дня переросли в массовые протесты, которые пришлось подавлять силой. Менее чем за неделю митингов ОМОН задержал несколько тысяч человек, из которых до настоящего времени были отпущены не все граждане. Сотни человек пострадали, в том числе и сами правоохранители. По факту нападения на милицию были заведены десятки уголовных дел.

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