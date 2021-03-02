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Семь особняков выставили на торги в историческом центре Москвы
Фото: www.pixabay.com

Семь особняков выставили на торги в историческом центре Москвы

Кирилл Николаев

Город
Россия, Москва, Садовническая улица, 52с1 Карта всех событий

Российский аукционный дом (РАД) выставил на продажу семь особняков в центре Москвы. Об этом во вторник, 2 марта, сообщили в пресс-службе РАД.

Отмечается, что объекты продаются посредством публичного предложения (торги на понижение) на электронной торговой площадке РАД. Два особняка расположены на Садовнической улице, дом 52, строение 1 и дом 54, строение 1. Еще одни объект находится на Садовнической улице, дом 22, строение 1. Прием заявок по нему откроется 12 марта 2021 года.

Также на продажу выставлен представительский особняк общей площадью 3,7 тысячи квадратных метров. Здание находится на улице Сретенка, дом 17. На Рождественском бульваре, дом 21, строение 1 будет продано трехэтажное здание общей площадью 1431,6 квадратных метров. Два других выставленных на торги здания находятся на Нововаганьковском переулке, дом 3, строение 1 и в Малом Харитоньевском переулке, дом 9/13, строение 5, сообщает Интерфакс.

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