Автоэксперт объяснил, почему под налог на роскошь попали авто среднего класса

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Планка налога на роскошь в России слишком занижена, поэтому автомобили среднего класса попали в эту категорию. В связи с этим россияне вынуждены приобретать массовые, бюджетные авто. Такое мнение автоэксперт Вячеслав Субботин высказал в беседе с Nation News.

По сравнению с данными 2020 года на 87 позиций расширился список машин, входящих в реестр автомобилей, которые облагаются налогом на роскошь. На сегодняшний день в него входят 1387 моделей машин. По словам Вячеслава Субботина, в этот список не по праву попали авто среднего класса. Он также считает, что три миллиона рублей для машины в современных реалиях не так уж и много.

— Машины за три миллиона — это не роскошь. Это обычные рядовые автомобили, которые стоят на ступеньку выше бюджетного класса. Авто эконом-варианта стоят миллион–полтора. Даже самый недорогой автомобиль Lada Granta можно купить за 600–700 тысяч рублей. А если учитывать дополнительную комплектацию, то получается миллион, — объяснил автоэксперт.

Следующая ступень — это машины среднего класса. По мнению Вячеслава Субботина, они входят в разряд роскошных автомобилей, за которые берется налог.

— Это становится, с одной стороны, смешно, а с другой — просто неприлично. Мы практически вынуждаем людей пересаживаться на простенькие машины. Это плохо с точки зрения безопасности, плюс — это массовые автомобили, что плохо с точки зрения бизнеса, — заявил эксперт.

Он уточнил, что большую роль в увеличении цен на авто сыграла инфляция, а налогом на роскошь должны облагать машины, которые стоят минимум шесть миллионов рублей. Ранее стало известно, что Минпромторг РФ расширил список облагаемых повышенным налогом автомобилей в 2021 году.

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