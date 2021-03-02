Директор спортшколы в Щербинке прокомментировал видео, где тренер бросает детей на лед

Фото: Анна Быкова / «Вечерняя Москва»

Видео, где тренер спортивной школы в Щербинке бросает ребенка на лед, было сделано год назад. Об этом во вторник, 2 марта, сообщил директор детско-юношеской спортивной школы Константин Шашкин.

— Эта запись сделана год назад, не у нас в школе и не в наши школьные часы, — цитирует Шашкина РИА Новости.

Он не сказал, работает ли до сих пор тренер в школе или нет.

Ранее в Сети появилось видео, снятое в детско-юношеской спортшколе в Щербинке. На кадрах видно, как тренер схватила маленькую девочку и бросила на каток. Видео сняла одна из мам, которая пришла на тренировку. По данным Telegram-канала LifeShot, когда ролик увидели другие родители, они поговорили со своими детьми, которые занимаются у наставницы. Ученики признались родителям, что тренер общается с ними так несколько лет.

Видео: Telegram-каналLifeshot

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