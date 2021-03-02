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Мэра Томска отпустили под домашний арест
Фото: admin.tomsk.ru / официальный портал МО «Город Томск»

Мэра Томска отпустили под домашний арест

Анастасия Чанцева

Происшествия

Суд отпустил мэра Томска, который находится в НИИ онкологии после операции, под домашний арест сроком на шесть месяцев.

Адвокат Марина Вихлянцева пояснила, что предварительное судебное заседание не может проходить без подсудимого, который находится в больнице, в связи с чем и было принято такое решение.

Вихлянцева добавила, что при избрании домашнего ареста уточняется место пребывания подсудимого, которым определено НИИ онкологии, после выписки подсудимого место пребывания могут изменить. Адвокат предположила, что Кляйн будет находиться в больнице не меньше месяца.

Напомним, 25 февраля Кляйн перенес операцию по удалению опухоли почки и надпочечника. Операция прошла успешно, на следующий день мэра перевели в общую палату, передает ТАСС.

Мэра Томска Ивана Кляйна обвиняют в превышении должностных полномочий и незаконном участии в предпринимательской деятельности.

Читайте также: Новое дело о незаконном предпринимательстве возбудили в отношении мэра Томска

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