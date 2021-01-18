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Новое дело о незаконном предпринимательстве возбудили в отношении мэра Томска
Фото: СК РФ

Новое дело о незаконном предпринимательстве возбудили в отношении мэра Томска

Виктория Родимкина

Происшествия

Следственный комитет России возбудил в отношении мэра Томска Ивана Кляйна новое уголовное дело — о незаконном предпринимательстве. Об этом сообщается на сайте СК РФ в понедельник, 18 января.

— На основании материалов регионального управления ФСБ в отношении временно отстраненного от занимаемой должности мэра Томска возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 289 УК РФ «Незаконное участие в предпринимательской деятельности», — говорится в сообщении.

В пресс-службе ведомства отметили, что Иван Кляйн, являясь мэром Томска, с октября 2013 года по ноябрь 2020 года участвовал в управлении деятельностью ОАО «Томское пиво». Пользуясь статусом, он оказывал покровительство организации в вопросах с органами власти и иными структурами.

Новое уголовное дело было соединено в одно производство с возбужденными ранее делами о превышении должностных полномочий, добавили в пресс-службе.

О задержании главы Томска стало известно утром 13 ноября. Ему вменяют превышение должностных полномочий. По версии следствия, в 2016 году Кляйн помешал местному бизнесмену получить землю под строительство жилья, поскольку она примыкала к заводу «Томское пиво», которым владеет семейство мэра. По этому факту в отношении градоначальника заведено уголовное дело. Виновным Кляйн себя не признает. Также суд отстранил Кляйна от должности мэра Томска.

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