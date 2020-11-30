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Суд оставил в СИЗО мэра Томска Ивана Кляйна
Фото: youtube.com

Суд оставил в СИЗО мэра Томска Ивана Кляйна

Виктория Родимкина

Происшествия

Томский областной суд отклонил апелляционную жалобу стороны защиты и оставил без изменения постановление районного суда о заключении под стражу мэра Томска Ивана Кляйна.

Адвокат Кляйна Лариса Шейфер подтвердила в понедельник, 30 ноября, что жалоба была отклонена, передает РИА Новости.

— Да. Будем обжаловать, — сказала она, отвечая на вопрос, остается ли решение райсуда без изменений.

Ранее сообщалось, что томский районный суд арестовал главу города на два месяца.

О задержании главы Томска стало известно утром 13 ноября. Ему вменяют превышение должностных полномочий. По версии следствия, в 2016 году Кляйн помешал местному бизнесмену получить землю под строительство жилья, поскольку она примыкала к заводу «Томское пиво», которым владеет семейство мэра. По этому факту в отношении градоначальника заведено уголовное дело. Виновным Кляйн себя не признает. Также суд отстранил Кляйна от должности мэра Томска.

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