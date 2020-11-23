СМИ: Уголовное дело завели на жену мэра Томска
Уголовное дело возбудили в отношении Галины Кляйн — жены арестованного ранее мэра Томска Ивана Кляйна. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщения адвокатов мэра в понедельник, 23 ноября.
Официального подтверждения этой информации пока не поступало.
Уточняется, что Галине Кляйн, которая является гендиректором завода «Томское пиво», вменяют сопротивление силовикам при проведении обыска.
Ранее в СМИ появилась информация, которую позднее подтвердили в правоохранительных органах, что в день задержания мэра его жена выбросила из окна квартиры своему водителю подушку со сведениями о счетах на крупную сумму. Данные о счетах проверяются полицией.
Ранее сообщалось о задержании главы Томска утром 13 ноября. Ему вменяют превышение должностных полномочий.
По версии следствия, в 2016 году Кляйн помешал местному бизнесмену получить землю под строительство жилья, поскольку она примыкала к заводу «Томское пиво», которым владеет семейство мэра. По этому факту в отношении градоначальника заведено уголовное дело.
Виновным себя мэр не считает. 14 ноября томский суд арестовал главу города на два месяца. Защита обжаловала решение суда.
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