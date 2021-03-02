Фармацевт предположил, когда пандемию коронавируса победят во всем мире

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Какую роль российская вакцина «Спутник V» играет в победе над коронавирусной инфекцией во всем мире, рассказал директор по развитию компании RNC Pharma, эксперт фармацевтического рынка Николай Беспалов. Об этом сообщило издание Nation News.

Ранее основатель компании Microsoft Билл Гейтс заявил, что к обычной жизни человечество вернется не раньше 2022 года. С его мнением согласился и Николай Беспалов. Он отметил, что до конца декабря текущего года не стоит ожидать кардинальных улучшений в ситуации с заболеваемостью COVID-19 в мировом масштабе.

— Конечно, в отдельных странах будет достигнут успех уже в этом году с точки зрения профилактики заболеваемости и применения вакцины. Но большинство регионов мира из числа тех, кто не в состоянии разрабатывать самостоятельно препарат, будут получать его в ближайшие два–три года, — пояснил эксперт.

Он уточнил, что данное время потребуется для того, чтобы обеспечить нужным объемом достаточное количество людей. По его мнению, до 2022–2023 годов какого-то перелома не случится. Однако он отметил, что побороть новую инфекцию поможет российский препарат «Спутник V». Эта вакцина ничем не уступает западным аналогам, а в некоторых случаях даже превосходит их, считает Николай Беспалов.

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