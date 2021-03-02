Московские врачи спасли пенсионера, находившегося в состоянии клинической смерти

Фото: Пресс-служба правительства Московской области

Столичные врачи спасли 76-летнего мужчину, который находился в состоянии клинической смерти. Об этом во вторник, 2 марта, сообщили в Telegram-канале социального комплекса Москвы.

В службу 103 поступил вызов с жалобой на головокружение и нарушение устойчивости у 76-летнего мужчины. Скорая помощь приехала спустя восемь минут, однако к этому моменту пациент уже находился в состоянии клинической смерти. Врачи моментально среагировали и установили на сердце мужчины временный электростимулятор.

В настоящее время мужчина вернулся к активному образу жизни. Он занимается скандинавской ходьбой, играет в шахматы и путешествует с внуками по Золотому кольцу России.

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