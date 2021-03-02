Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Московские врачи спасли пенсионера, находившегося в состоянии клинической смерти
Фото: Пресс-служба правительства Московской области

Московские врачи спасли пенсионера, находившегося в состоянии клинической смерти

Кирилл Николаев

Здоровье

Столичные врачи спасли 76-летнего мужчину, который находился в состоянии клинической смерти. Об этом во вторник, 2 марта, сообщили в Telegram-канале социального комплекса Москвы.

В службу 103 поступил вызов с жалобой на головокружение и нарушение устойчивости у 76-летнего мужчины. Скорая помощь приехала спустя восемь минут, однако к этому моменту пациент уже находился в состоянии клинической смерти. Врачи моментально среагировали и установили на сердце мужчины временный электростимулятор.

В настоящее время мужчина вернулся к активному образу жизни. Он занимается скандинавской ходьбой, играет в шахматы и путешествует с внуками по Золотому кольцу России.

Читайте также: Московские врачи достали килограммовый ком волос из желудка девочки

врачипациентМосква
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Скопинский маньяк выходит на свободу

Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Дамочка, хорош ломаться: чему нас учит Татьяна Васильева

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Буккарвинг: варварство или искусство

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

О томимых духовной жаждой

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Год дома и два условно: за что поплатился Николя Саркози

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Во всем виноват Горбачев

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Певцов против Малахова: пора вводить цензуру

Все мнения
О проекте