Дом для переселения по реновации введут в эксплуатацию до конца года в Зюзине
Жилой дом на 114 квартир для переселения по программе реновации введут в эксплуатацию до конца 2021 года в районе Зюзино. Об этом во вторник, 2 марта, сообщили в пресс-службе Департамента строительства Москвы.
Здание появится по адресу улица Керченская, владение 26, корпус 1. На данный момент ведутся работы по черновой и чистовой отделке квартир. Общая жилая площадь составляет почти семь тысяч квадратных метров. На фасадах здания установят корзины под кондиционеры, а лоджии остеклят.
Придомовую территорию благоустроят и озеленят. Рабочие высадят деревья и кустарники, разобьют газоны и цветники. Рядом с домом установят детскую и спортивную площадки, а также зону отдыха для взрослых, сообщает агентство городских новостей «Москва».
Читайте также: Строительство многоэтажного дома по реновации завершилось на юго-востоке Москвы