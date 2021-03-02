Дом для переселения по реновации введут в эксплуатацию до конца года в Зюзине

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Россия, Москва, Керченская улица, 26к1 Карта всех событий

Жилой дом на 114 квартир для переселения по программе реновации введут в эксплуатацию до конца 2021 года в районе Зюзино. Об этом во вторник, 2 марта, сообщили в пресс-службе Департамента строительства Москвы.

Здание появится по адресу улица Керченская, владение 26, корпус 1. На данный момент ведутся работы по черновой и чистовой отделке квартир. Общая жилая площадь составляет почти семь тысяч квадратных метров. На фасадах здания установят корзины под кондиционеры, а лоджии остеклят.

Придомовую территорию благоустроят и озеленят. Рабочие высадят деревья и кустарники, разобьют газоны и цветники. Рядом с домом установят детскую и спортивную площадки, а также зону отдыха для взрослых, сообщает агентство городских новостей «Москва».

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