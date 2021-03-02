Экономист назвал причины роста индекса свободных денег у россиян

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Индекс свободных денег, отражающий динамику соотношения доходов к расходам, рекордно вырос в России в 2021 году. Почему это произошло, рассказал ФАН экономист Василий Колташов.

Свободными деньгами называется остаток средств после покупки еды, товаров повседневного спроса, оплаты коммунальных счетов и транспортных расходов. Ранее стало известно, что индекс свободных денег по сравнению с декабрем 2020 года увеличился на 82 процента.

По мнению Василия Колташова, этому есть две причины. Он объяснил, что изменение данного индекса не всегда говорит об увеличении доходов.

— Причиной его роста может быть снижение числа выездов за границу в связи с контрпандемическими мероприятиями. Эти расходы не произведены той частью граждан, которых мы относим к среднему классу, и теми, кто нередко выезжал за границу в прежние годы. И в результате получается вот этот излишек свободных средств, — отметил эксперт.

Он также напомнил, что экономическое оживление происходит со второй половины 2020 года. Конъюнктура меняется в пользу российского экспорта. Об этом свидетельствует динамика мировых цен на нефть.

Вместе с тем свободные деньги могут оказать положительное влияние на внутренний российский рынок, заметил Василий Колташов. Он также указал на то, что рост индекса можно рассматривать как признак перехода экономики России к оживлению из депрессивного состояния, возникшего в 2020 году.

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