Дептранс Москвы опубликовал видео «оживших» фресок станции «Белорусская»

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Россия, Москва, метро Белорусская Карта всех событий

Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы подготовил для пассажиров медитативное видео. Ролик опубликован в Telegram-канале ведомства.

На кадрах представлены «ожившие» фрески станции «Белорусская» Московского метрополитена. Глядя на это видео, пассажиры убедятся, что столичное метро является настоящим музеем под землей. В дептрансе уверены, что этот ролик погрузит горожан в мир искусства.

— Включите звук погромче, отложите все дела и погрузитесь на минуту в мир искусства. Космически хорошо после сложного рабочего дня, — говорится в сообщении.

Видео: Telegram-канал «Дептранс Москвы»

Ранее стало известно, что система Мосгортранса «Антисон» стала лауреатом премии в области логистики.

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