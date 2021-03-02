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Автобус заехал на тротуар на Балаклавском проспекте
Фото: mos.ru / Максим Денисов

Автобус заехал на тротуар на Балаклавском проспекте

Кирилл Николаев

Происшествия
Россия, Москва, Балаклавский проспект, 33с1 Карта всех событий

Автобус заехал на тротуар на юге столицы. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах во вторник, 2 марта.

Инцидент произошел по адресу Балаклавский проспект, дом 33, строение 1. В результате пострадала пассажирка автобуса. Женщину госпитализировали.

Движение перекрыто по одной полосе.

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