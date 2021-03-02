Автобус заехал на тротуар на Балаклавском проспекте

Фото: mos.ru / Максим Денисов

Россия, Москва, Балаклавский проспект, 33с1 Карта всех событий

Автобус заехал на тротуар на юге столицы. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах во вторник, 2 марта.

Инцидент произошел по адресу Балаклавский проспект, дом 33, строение 1. В результате пострадала пассажирка автобуса. Женщину госпитализировали.

Движение перекрыто по одной полосе.

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