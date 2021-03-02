СМИ: Четыре человека пострадали при столкновении двух такси на юге Москвы

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Россия, Москва, Севастопольский проспект Карта всех событий

Четыре человека пострадали в ДТП с участием двух автомобилей такси на юге столицы.

Авария случилась на Севастопольском проспекте. Один Hyundai Solaris не пропустил другую машину такой же марки. В результате водитель одного из такси врезался в бок автомобиля своего коллеги. Пострадали оба водителя и два пассажира.

Самые тяжелые травмы врачи диагностировали у пассажирки одной из машин, передает РЕН ТВ.

Ранее сообщалось, что вертолет МАЦ доставил в больницу пострадавшего в ДТП подростка. По словам очевидцев, 13-летнего подростка сбил автомобиль.

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