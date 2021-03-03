Пассажирский самолет потерпел крушение в Южном Судане, погибли 12 человек

Фото: РЕН ТВ

Пассажирский лайнер разбился в Южном Судане, в результате погибли 12 человек. Об этом сообщает турецкий телеканал 24 TV во вторник, 2 марта.

Уточняется, что погибли два пилота и десять пассажиров. Также сообщается о раненых.

Известно, что рейс был коммерческим. Воздушное судно врезалось во взлетно-посадочную полосу.

Обстоятельства произошедшего в настоящее время выясняются.

#SONDAKİKA Güney Sudan’da yolcu uçağı düştü. Yerel kaynaklara göre 10 yolcu, 2 pilot 12 kişinin yaşamını yitirdiği belirtiliyor. Son durumu AA Sudan Muhabiri Ömer Erdem aktarıyor. pic.twitter.com/0NsPMtggiM — 24 TV (@yirmidorttv) March 2, 2021

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