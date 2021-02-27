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Три человека погибли при крушении самолета в Соединенных Штатах

Три человека погибли при крушении самолета в Соединенных Штатах

Юлия Курганова

Происшествия

Небольшой самолет упал в овраг в американском штате Джорджия. В результате крушения погибли три человека.

Уточняется, что самолет вылетал из Гейнсвилла в Флориду и упал в овраг недалеко от города.

В результате аварии произошла утечка топлива. В связи с этим из расположенного рядом дома эвакуировали людей, сообщает телеканал WSBTV.

Ранее сообщалось, что семь человек погибли в авиакатастрофе в Нигерии. Начальник штаба ВВС Нигерии распорядился о немедленном начале расследования авиакатастрофы.

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