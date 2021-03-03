Роскомнадзор ограничил доступ к более 400 материалам про суицид в соцсетях

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Роскомнадзор зафиксировал в социальных сетях контент по теме суицида, уже ограничен доступ к 451 материалу. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства во вторник, 2 марта.

— С 21 февраля в социальных сетях фиксируется активное распространение информации с призывами к совершению суицида, — отметили в пресс-службе Роскомнадзора.

Для защиты детей ведомство приняло меры по пресечению распространения социальными сетями призывов к массовым самоубийствам. Так, на основании требований Роскомнадзора об удалении призывов соцсети ограничили доступ к противоправным материалам, передает РИА Новости.

Ранее в молодежных соцсетях появились сообщения, в которых обсуждается тема суицидов. Депутаты призывали Следственный комитет отреагировать. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил провести проверку.

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