Реконструкцию станции Апрелевка будущего МЦД-4 завершат в 2022 году / Фото: Официальный сайт мэра Москвы

Реконструкция станции Апрелевка будущего четвертого Московского центрального диаметра (МЦД-4) «Киевско-Горьковский» будет завершена в 2022 году. Об этом сообщил руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

По его словам, Апрелевка будет одной из конечных станций МЦД-4 «Киевско-Горьковский», который запустят до 2024 года.

— В 2021 году здесь планируется открыть семь вокзалов: два новых — Минская и Аминьевская, а также пять после реконструкции — Кокошкино, Внуково, Мещерская, Толстопальцево, Матвеевская. По уровню комфорта они будут соответствовать стандарту Московских центральных диаметров, — цитирует Максима Ликсутова официальный сайт мэра Москвы.

На станции будут находиться три платформы, защищенные по всей длине навесами. Здесь появятся современное освещение и навигация.

Станция будет связывать разделенные железной дорогойрайоны столицы. Здесь предусмотрен крытый надземный переход, лифты и эскалаторы для сходов на платформы и выхода в город. Вокзал будет вмещать три вестибюля с кассами и турникетами.

На данный момент возведен металлический каркас перехода, строители выполняют работу по его остеклению.

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