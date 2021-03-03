Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Реконструкцию станции Апрелевка будущего МЦД-4 завершат в 2022 году
Реконструкцию станции Апрелевка будущего МЦД-4 завершат в 2022 году / Фото: Официальный сайт мэра Москвы

Реконструкцию станции Апрелевка будущего МЦД-4 завершат в 2022 году

Анастасия Колоскова

Город

Реконструкция станции Апрелевка будущего четвертого Московского центрального диаметра (МЦД-4) «Киевско-Горьковский» будет завершена в 2022 году. Об этом сообщил руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

По его словам, Апрелевка будет одной из конечных станций МЦД-4 «Киевско-Горьковский», который запустят до 2024 года.

— В 2021 году здесь планируется открыть семь вокзалов: два новых — Минская и Аминьевская, а также пять после реконструкции — Кокошкино, Внуково, Мещерская, Толстопальцево, Матвеевская. По уровню комфорта они будут соответствовать стандарту Московских центральных диаметров, — цитирует Максима Ликсутова официальный сайт мэра Москвы.

На станции будут находиться три платформы, защищенные по всей длине навесами. Здесь появятся современное освещение и навигация.

Станция будет связывать разделенные железной дорогойрайоны столицы. Здесь предусмотрен крытый надземный переход, лифты и эскалаторы для сходов на платформы и выхода в город. Вокзал будет вмещать три вестибюля с кассами и турникетами.

На данный момент возведен металлический каркас перехода, строители выполняют работу по его остеклению.

Читайте также: Сергей Собянин назвал основные направления развития транспорта в 2021 году

Максим ЛиксутовДепартамент транспорта Москвыстроительство станций
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Его пример другим наука: что общего у Трампа и Саркози

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Скопинский маньяк выходит на свободу

Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Дамочка, хорош ломаться: чему нас учит Татьяна Васильева

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Буккарвинг: варварство или искусство

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Год дома и два условно: за что поплатился Николя Саркози

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Во всем виноват Горбачев

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

О томимых духовной жаждой

Все мнения
О проекте