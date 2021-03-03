Сергей Собянин: Москва обеспечила четверть российского экспорта в 2020 году

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

В 2020 году Москва обеспечила почти четверть рекордного объема несырьевого неэнергетического экспорта России, который составил 161 миллиард долларов. Об этом в среду, 3 марта, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в личном блоге.

Вклад столицы в экспорт составил 39,86 миллиарда долларов. Уточняется, что в среднем объем экспорта предприятий Москвы увеличился на 31 процент. Товары импортеров продукции Made in Moscow поставляют в 183 страны, среди которых Китай, Германия, США. В страны доставляют технику, продукты, химические товары.

— Немного неожиданный результат на фоне пандемии ковида? Но в действительности рост экспорта был подготовлен несколькими годами новой индустриализации Москвы, пояснил глава города.

По словам Сергея Собянина, в 2020 году Москва увеличила поддержку столичного экспорта.

— Например, впервые был введен «экспортный кешбэк» — грант в размере десяти процентов выручки по экспортным контрактам (но не более десяти млн рублей). Теперь мы компенсируем не только затраты на транспортировку товаров за рубеж, но и на подготовку к выходу на экспорт, — рассказал столичный мэр.

Уточняется, что число предприятий, которые получили гранты и субсидии, увеличилось в пять раз в прошлом году. Всего экспортерам выделили почти 500 миллионов рублей, что в семь раз больше, чем годом ранее. Эти суммы, отмечает глава города, открыли доступ на глобальные рынки для сотен малых и средних предприятий Москвы.

Кроме того, предприниматели стали получать бесплатные аккаунты и магазины на таких мировых маркетплейсах, как Alibaba.com, Europages.com, Ebay.com, Tmall.com. От пандемии будет зависеть развитие проекта по продаже московских товаров в Duty Free в столичных аэропортах, уточнил глава города.

Среди особо эффективно работающих компаний Сергей Собянин выделил предприятия «Терминальные технологии» и «Фрифлекс», производителя техники для создания шоколада «Аллюръ», производителя детской косметики «Новая идея», производителя детской одежды «Фирма-ФБ» и производителя леденцов Lo-Li.

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