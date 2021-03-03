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Одиннадцать километров дорог введено в Москве с начала года
Фото: Элина Масимова, «Вечерняя Москва»

Одиннадцать километров дорог введено в Москве с начала года

Василиса Чернявская 

Город

Более 11 километров дорог ввели в Москве за первые два месяца текущего года. Об этом рассказал в среду, 3 марта, руководитель столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.

— Запланировали ввести порядка 57 километров дорог — это программа минимум, — сказал он. — Но мы нацелены на увеличение объема ввода.

Среди значимых объектов он назвал первый участок Юго-Восточной хорды и мост через реку Сходню.

Также будут начаты и другие важные проекты. Среди них транспортные развязки Московской кольцевой автодороги (МКАД) с улицей Липецкой и Капотней и другие объекты.

Ранее руководитель ведомства рассказал, что над Юго-Восточной хордой появятся внеуличные пешеходные переходы.

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строительство дорог в МосквеЮго-Восточная хордаМКАД
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