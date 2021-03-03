Завершено строительство электросетей для жилого комплекса в Новой Москве

Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

Россия, Москва, поселение Десеновское, жилой комплекс Кленовые Аллеи Карта всех событий

Компания «Россети Московский регион» завершила строительство электросетевой инфраструктуры для жилого комплекса в Новой Москве. Об этом рассказали в пресс-службе Департамента развития новых территорий города Москвы со ссылкой на главу ведомства Владимира Жидкина.

Специалисты возвели распределительную подстанцию на 10 киловатт, а также проложили две кабельные линии на 10 киловатт, протяженность которых составляет 17,9 километра. Всего в рамках проекта жителям комплекса будет доступно 11,3 мегаватта мощности.

— Энергетики компании «Россети Московский регион» активно участвуют в комплексном развитии Новой Москвы, обеспечивая качественное и надежное энергоснабжение потребителей. Объем инвестиций энергетиков в развитие Троицкого и Новомосковского административных округов (ТиНАО) превысил 14,7 миллиарда рублей с ноября 2013 года, — пояснил Владимир Жидкин.

Жилой комплекс «Кленовые Аллеи» расположен в центре Новой Москвы на Калужском шоссе, в 12 минутах езды от МКАД. В новостройках будут проживать восемь тысяч человек.

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