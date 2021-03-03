Столичные колледжи пригласили школьников на дни открытых дверей

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

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Колледжи Москвы проводят дни открытых дверей, где старшеклассники смогут познакомиться с востребованными на рынке труда специальностями и получить необходимую информацию о поступлении.

Так, Московский колледж управления, гостиничного бизнеса и информационных технологий «Царицыно» предлагает школьникам посетить ИТ-кванториум, лаборатории веб-дизайна, 3D-моделирования, мобильной робототехники, а также кулинарную школу. В учебном заведении можно получить профессии по 14 направлениям, среди которых «Большие данные и бизнес-аналитика», «Разработчик AR и VR» и «Управление жизненным циклом». Старшеклассники смогут принять участие в мастер-классе по сборке электронных микросхем и совершить мультимедийную экскурсию по отделению гостиничного и ресторанного бизнеса.

Колледж декоративно-прикладного искусства имени Карла Фаберже приглашает абитуриентов на онлайн-встречи, которые проходят в последнюю среду каждого месяца. Их участники смогут познакомиться с творческими специальностями, подробностями студенческой жизни, а также получить помощь с выбором профессии. День открытых дверей учреждение проведет 17 и 31 марта в 16:00.

Образовательный комплекс «Юго-Запад» открывает свои двери для всех заинтересованных в изучении компьютерной графики, информационных систем, ИТ-технологий и программирования. Гостей учебного заведения ждут увлекательные мастер-классы по созданию сайтов и игр на платформе Unity. Будущим участникам необходимо предварительно зарегистрироваться. Также 27 марта проведет день открытых дверей площадка «Вавиловское» образовательного комплекса «Юго-Запад».

9 и 16 марта в онлайн-режиме школьники смогут задать интересующие вопросы приемной комиссии Колледжа архитектуры, дизайна и реинжиниринга № 26. Также у старшеклассников есть возможность записаться на индивидуальную консультацию на сайте колледжа, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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