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Столичные колледжи пригласили школьников на дни открытых дверей
Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Столичные колледжи пригласили школьников на дни открытых дверей

Анастасия Колоскова

Город
Россия, Москва, Шипиловский проезд, 37к1 Карта всех событий

Колледжи Москвы проводят дни открытых дверей, где старшеклассники смогут познакомиться с востребованными на рынке труда специальностями и получить необходимую информацию о поступлении.

Так, Московский колледж управления, гостиничного бизнеса и информационных технологий «Царицыно» предлагает школьникам посетить ИТ-кванториум, лаборатории веб-дизайна, 3D-моделирования, мобильной робототехники, а также кулинарную школу. В учебном заведении можно получить профессии по 14 направлениям, среди которых «Большие данные и бизнес-аналитика», «Разработчик AR и VR» и «Управление жизненным циклом». Старшеклассники смогут принять участие в мастер-классе по сборке электронных микросхем и совершить мультимедийную экскурсию по отделению гостиничного и ресторанного бизнеса.

Колледж декоративно-прикладного искусства имени Карла Фаберже приглашает абитуриентов на онлайн-встречи, которые проходят в последнюю среду каждого месяца. Их участники смогут познакомиться с творческими специальностями, подробностями студенческой жизни, а также получить помощь с выбором профессии. День открытых дверей учреждение проведет 17 и 31 марта в 16:00.

Образовательный комплекс «Юго-Запад» открывает свои двери для всех заинтересованных в изучении компьютерной графики, информационных систем, ИТ-технологий и программирования. Гостей учебного заведения ждут увлекательные мастер-классы по созданию сайтов и игр на платформе Unity. Будущим участникам необходимо предварительно зарегистрироваться. Также 27 марта проведет день открытых дверей площадка «Вавиловское» образовательного комплекса «Юго-Запад».

9 и 16 марта в онлайн-режиме школьники смогут задать интересующие вопросы приемной комиссии Колледжа архитектуры, дизайна и реинжиниринга № 26. Также у старшеклассников есть возможность записаться на индивидуальную консультацию на сайте колледжа, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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