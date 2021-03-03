Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Сергей Собянин выразил благодарность Мишустину за поддержку москвичей
Фото: Правительство РФ

Сергей Собянин выразил благодарность Мишустину за поддержку москвичей

Анастасия Волоснова

Город

Мэр Москвы Сергей Собянин выразил благодарность премьер-министру России Михаилу Мишустину за поддержку москвичей. Об этом Сергей Собянин написал в поздравлении ко дню рождения Мишустина в своем Twitter-аккаунте.

Мэр пожелал премьер-министру здоровья, оптимизма, а также удачи во всех начинаниях.

— Поздравляю с днём рождения председателя правительства РФ. Уважаемый Михаил Владимирович, желаю успехов в решении задач, которые стоят перед правительством в это непростое время, — написал Сергей Собянин.

Кроме того, глава города поблагодарил Мишустина за поддержку Москвы и москвичей.

Читайте также: Сергей Собянин: Москва обеспечила четверть российского экспорта в 2020 году

Сергей СобянинМихаил Мишустиндень рождения
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Качайте ягодицы, сдувайте грудь: мода опять изменилась

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Его пример другим наука: что общего у Трампа и Саркози

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Скопинский маньяк выходит на свободу

Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Дамочка, хорош ломаться: чему нас учит Татьяна Васильева

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Год дома и два условно: за что поплатился Николя Саркози

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Во всем виноват Горбачев

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

О томимых духовной жаждой

Все мнения
О проекте