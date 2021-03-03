Сергей Собянин выразил благодарность Мишустину за поддержку москвичей

Фото: Правительство РФ

Мэр Москвы Сергей Собянин выразил благодарность премьер-министру России Михаилу Мишустину за поддержку москвичей. Об этом Сергей Собянин написал в поздравлении ко дню рождения Мишустина в своем Twitter-аккаунте.

Мэр пожелал премьер-министру здоровья, оптимизма, а также удачи во всех начинаниях.

— Поздравляю с днём рождения председателя правительства РФ. Уважаемый Михаил Владимирович, желаю успехов в решении задач, которые стоят перед правительством в это непростое время, — написал Сергей Собянин.

Поздравляю с днём рождения председателя @Pravitelstvo_RF. Уважаемый Михаил Владимирович, желаю успехов в решении задач, которые стоят перед Правительством в это непростое время! Спасибо за поддержку Москвы и москвичей. Здоровья, оптимизма и удачи во всех начинаниях! — Сергей Собянин (@MosSobyanin) March 3, 2021

Кроме того, глава города поблагодарил Мишустина за поддержку Москвы и москвичей.

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