Около 90 жилых домов по программе реновации планируется ввести в Москве за год

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

С начала года в столице введено 11 жилых домов по программе реновации. Об этом рассказал в среду, 3 марта, руководитель департамента строительства города Рафик Загрутдинов.

— В настоящее время снесено 47 старых пятиэтажек, — пояснил руководитель ведомства.

Все работы по строительству домов по реновации профинансированы за счет Адресной инвестиционной программы.

— Всего за год планируется ввести 90 жилых домов, — заявил Рафик Загрутдинов. — Это свыше 25 тысяч квартир. Колоссальный объем работ.

По его словам, ежегодно власти намерены вводить по миллиону квадратных метров жилья по программе реновации.

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