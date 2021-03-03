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«Все возможно»: академик объяснил, можно ли пересадить голову
Фото: Youtube / Просто о сложном с Софико Шеварднадзе

«Все возможно»: академик объяснил, можно ли пересадить голову

Виктория Федотова

Наука

Российский трансплантолог и академик Сергей Готье ответил на вопрос, можно ли пересадить человеку голову. Он напомнил об итальянском нейрохирурге Серджо Канаверо, который заявил о такой возможности в 2015 году.

— Понимаете, мы когда-то называли бредом полеты в космос. Все может быть на определенном этапе развития. Важно понять зачем. Формулировка «пересадка головы» в корне неверна, потому что это пересадка тела, а не головы. Голова — это личность, которую мы хотим сохранить, — отметил эксперт.

По его словам, можно пришить голову, остановить кровообращение, сохранить мозг. Для этого есть методы и аппаратура.

— Технически это можно решить. Пока невозможно решить вопрос, каким образом голова будет управлять пришитым телом. Голова управляет телом с помощью спинного мозга, который идет от головного мозга к остальным органам. Там много волокон. Нужно, чтобы они совпали. И мысль воплотилась в действие в правильной ноге и руке, — пояснил Готье.

Трансплантолог отметил, что если Канаверо пришил голову мыши и та ходит, то это не значит, что мышь ходит в правильном направлении.

Видео опубликовано на YouTube.

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