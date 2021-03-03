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Свыше 3,5 тысячи человек прошли вакцинацию в клубах «Активного долголетия»
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Свыше 3,5 тысячи человек прошли вакцинацию в клубах «Активного долголетия»

Елена Фролова

Здоровье

Более трех с половиной тысяч человек прошли вакцинацию в 42 прививочных пунктах, расположенных в клубах программы «Активное долголетие» в Московской области. Об этом сообщило «Подмосковье сегодня» со ссылкой на пресс-службу областного минсоцуправления.

Для того чтобы сделать прививку, необходимо обратиться в управление социальной защиты или к представителям администрации самого клуба. Перед тем как пройти вакцинацию, нужно заполнить анкету и пройти медицинский осмотр.

На сегодняшний день на территории области работают 56 клубов проекта. Очные занятия в них были возобновлены с 12 февраля текущего года. При этом в помещения и на экскурсии допускают лишь тех, у кого есть справка о вакцинации или имеются антитела. Это делается в целях профилактики коронавирусной инфекции.

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вакцинацияМосковская областькоронавирус
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