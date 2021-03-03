Сергей Собянин: Строительство комплекса Инфекционной больницы № 1 завершат досрочно

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Россия, Москва, Волоколамское шоссе, 63 Карта всех событий

Специалисты завершат строительство нового лечебно-диагностического комплекса Инфекционной клинической больницы № 1 на Волоколамском шоссе досрочно. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин во время осмотра строительных работ на объекте.

Во время разговора с главным врачом больницы Светланой Сметаниной глава города уточнил, что новый комплекс станет в пять раз больше объекта, построенного здесь ранее.

— К сожалению, инфекционное направление в городе было не самым лучшим образом поставлено. Долго велись споры, как это делать: отдельно в разных больницах или сконцентрировано на одном участке. Но в конце концов концептуально приняли решение сконцентрировать и здесь построить мощные корпуса инфекционных больниц, которые в целом образуют комплекс инфекционного лечения всех видов болезней, — пояснил Сергей Собянин.

Он уточнил, что для больницы будет закуплено новейшее современное оборудование для качественного лечения пациентов. Кроме того, мэр столицы поблагодарил сотрудников больницы за борьбу с пандемией коронавируса.

— Несмотря на пандемию, мы не только не увеличили сроки, но и пытаемся их сократить. Ни на один день не прекращается строительство этого корпуса. Начат он еще был в 2019 году, до пандемии, когда мы утвердили эту концепцию. И, в общем, время и практика показали, что это было не напрасное решение, — заявил глава города.

Уточняется, что в больнице создали 546 специальных боксов, которые обеспечивают изоляцию пациентов с различными инфекциями. В настоящее время объект готов на 32 процента. Первых пациентов планируют принять в 2023 году, сообщает агентство городских новостей «Москва».

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