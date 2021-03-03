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«Болезненная потеря»: коллега Розанова назвал его самым сильным российским комментатором
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

«Болезненная потеря»: коллега Розанова назвал его самым сильным российским комментатором

Олег Сыров

Общество

Спортивный комментатор Юрий Розанов был лучшим в своей профессии. Такое мнение в беседе с корреспондентом «Вечерней Москвы» высказал его коллега Роман Гутцайт.

Ранее стало известно о смерти Юрия Альбертовича. Журналист умер на 60-м году жизни.

— Юра, на мой взгляд, был самым сильным комментатором за всю историю российского телевидения, — сказал Гутцайт. — Выдающийся человек и настоящий гений. Все это — про него. Потеря очень болезненная, вне всяких сомнений.

В 2019 году у Розанова был обнаружен рак мозга. По словам собеседника «ВМ», комментатор боролся с тяжким недугом и проходил предписанные процедуры.

Прощание с Розановым, по словам Гутцайта, назначено на четверг, 4 марта. О месте и времени гражданской панихиды будет сообщено позже.

Юрий Розанов родился в Загорске 12 июня 1961 года. Карьеру комментатора начал в 1996 году. Он комментировал футбольные и хоккейные матчи. Также работал на радио, занимался озвучкой. В 2018 году Розанов открыл собственную онлайн-школу спортивного комментирования. Награжден премией ТЭФИ.

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