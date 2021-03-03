Задержанному начальнику иркутской колонии предъявили обвинение

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Задержанному начальнику исправительной колонии № 6 в Иркутской области предъявлено обвинение по статье «Превышение должностных полномочий, совершенное с причинением тяжких последствий». Об этом сообщили в пресс-службе СК по Иркутской области.

По версии следствия, в декабре 2020 года начальник оперативного отдела колонии превысил свои должностные полномочия, что повлекло причинение тяжкого вреда здоровью 31-летнего осужденного, содержащегося в СИЗО-1.

Вину начальник колонии не признал. На данный момент решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Еще двоих сотрудников колонии — заместителя начальника и оперуполномоченного оперативного отдела — отправили под арест.

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