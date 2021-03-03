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Владелицу загрызших ребенка собак будут судить в Подмосковье
Фото: Pixabay / Nicholas Demetriades

Владелицу загрызших ребенка собак будут судить в Подмосковье

Анастасия Чанцева

Происшествия
Россия, Московская область, Пушкино Карта всех событий

Женщина предстанет перед судом по обвинению по статье «Причинение смерти по неосторожности», сообщили «ВМ» в пресс-службе ГСУ СК России по Московской области.

По данным следствия, 2 января мальчик в возрасте 11 лет вместе с родителями находился в гостях у заводчицы собак. Женщина проживает в частном доме в городе Ивантеевке. Здесь же она содержала питомник, где находились семь собак различных пород, в том числе восточноевропейские и немецкие овчарки.

Пока взрослые были в доме, мальчик решил погулять во дворе и зашел в вольер с собаками, где животные набросились на ребенка. От полученных ранений мальчик скончался.

Следователи установили, что хозяйка собак нарушала условия их содержания. В ближайшее время уголовное дело будет передано в суд для рассмотрения по существу.

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