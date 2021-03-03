Мужчина выстрелил себе в ногу в центре Москвы

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Россия, Москва, улица Остоженка, 11 Карта всех событий

Мужчина случайно выстрелил себе в бедро из травматического пистолета. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

Находясь в автомобиле у дома № 11 на улице Остоженке, тридцатилетний мужчина во время чистки травматического пистолета случайно выстрелил себе в левое бедро. Пострадавший обратился за помощью к медикам, в настоящее время он находится дома.

По данному факту проводится проверка.

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