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Мужчина пытался задушить и ограбить москвичку в подъезде дома
подъезд

Мужчина пытался задушить и ограбить москвичку в подъезде дома

Анастасия Чанцева

Происшествия
Россия, Москва, улица Кедрова, 21 Карта всех событий

Неизвестный напал на жительницу столицы в подъезде ее дома и пытался отобрать сотовый телефон. Об этом ВМ сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

Девушка обратилась в полицию и сообщила, что 2 марта около одиннадцати часов вечера на лестничной площадке первого этажа по улице Кедрова, дом 21 на нее напал неизвестный мужчина. Сначала он пытался ее придушить, а потом стал угрожать предметом, похожим на пистолет, требуя отдать сотовый телефон.

Ничего не похитив, злоумышленник скрылся с места происшествия. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».

Ранее сообщалось, что мужчина пытался ремнем задушить женщину в лифте жилого дома в Москве.

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