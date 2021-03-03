Наташа Королева устроила своей матери откровенную фотосессию

Фото: Youtube / Алла Крутая PRO

Певица Наташа Королева решила сделать подарок своей 75-летней матери, артистке Людмиле Порывай. Сюрпризом оказалось участие в откровенной фотосессии.

Людмила опубликовала в своем микроблоге видео, на котором показан процесс съемок. На кадрах Людмила в кружевном боди позирует перед фотографом.

— Наташа не дает мне расслабляться: «Мама, давай что-нибудь отмочим! Из тебя энергия прет — не нужно электричество включать!» — написала Порывай в своем Instagram-аккаунте.

Многие подписчики одобрительно отозвались в комментариях.

«Было бы хуже, если бы вы надели передник, пекли пирожки и отлеживали бока на диване»; «Людмила, вы молодец»; «Так держать! Движение — это жизнь», — написали поклонники под видео.

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