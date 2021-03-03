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Сомнолог рассказал, от чего зависит вероятность увидеть кошмар во сне
Фото: pixabay.com

Сомнолог рассказал, от чего зависит вероятность увидеть кошмар во сне

Елизавета Короткова

Здоровье

Шансы увидеть кошмар во сне возрастают ночью. Именно этим ночной сон отличается от дневного. Об этом рассказал руководитель Центра медицины сна МГУ имени Ломоносова Александр Калинкин в беседе на «Радио 1».

По словам эксперта, ночные кошмары «не возникают в парадоксальном или быстром сне». Это наблюдается лишь у людей с апноэ, то есть с остановкой дыхания. Как правило, ночные кошмары можно увидеть в первой трети медленного сна.

Калинкин добавил, что если спать днем менее получаса, то это благотворно скажется на самочувствии человека. Более длительный сон в течение дня вызывает чувство усталости и усложняет процесс засыпания ночью.

Сомнолог объяснил, что здоровый ночной сон состоит из четырех–шести циклов, когда медленный сон сменяется быстрым. При этом люди, страдающие нарколепсией, начинают его с фазы быстрого сна и видят сновидения «с открытыми глазами».

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