Сомнолог рассказал, от чего зависит вероятность увидеть кошмар во сне

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Шансы увидеть кошмар во сне возрастают ночью. Именно этим ночной сон отличается от дневного. Об этом рассказал руководитель Центра медицины сна МГУ имени Ломоносова Александр Калинкин в беседе на «Радио 1».

По словам эксперта, ночные кошмары «не возникают в парадоксальном или быстром сне». Это наблюдается лишь у людей с апноэ, то есть с остановкой дыхания. Как правило, ночные кошмары можно увидеть в первой трети медленного сна.

Калинкин добавил, что если спать днем менее получаса, то это благотворно скажется на самочувствии человека. Более длительный сон в течение дня вызывает чувство усталости и усложняет процесс засыпания ночью.

Сомнолог объяснил, что здоровый ночной сон состоит из четырех–шести циклов, когда медленный сон сменяется быстрым. При этом люди, страдающие нарколепсией, начинают его с фазы быстрого сна и видят сновидения «с открытыми глазами».

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