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Глава ФМБА заявила, что в мае возможна третья волна коронавируса
Фото: Пресс-служба Госдумы

Глава ФМБА заявила, что в мае возможна третья волна коронавируса

Ксения Монахова

Здоровье

Глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова считает, что возникновение третьей волны COVID-19 возможно в мае, если не учитывать вакцинацию. Об этом она рассказала в интервью телеканалу «Россия 24».

— Если оценивать вероятность волны без учета вакцинации, но с учетом нативных особенностей вируса SARS-CoV-2 и того иммунитета, который вызывает этот вирус, то третья волна должна быть неизбежна, — заявила Скворцова.

По ее словам, на сегодняшний день в ФМБА и в целом во всем мире имеются различные математические модели, которые помогают спрогнозировать течение заболевания и развитие эпидемиологического процесса.

Скворцова предполагает, что третья волна COVID-19 может возникнуть примерно в мае, а пик ее придется на октябрь 2021 года.

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