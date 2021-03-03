Владимир Путин назначил Александра Клауса зампредседателя СК РФ

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Президент России Владимир Путин назначил генерал-лейтенанта юстиции Александра Клауса зампредседателя Следственного комитета (СК) России. Об этом сообщается в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации.

— Назначить генерал-лейтенанта юстиции Клауса Александра Владимировича заместителем председателя Следственного комитета РФ, освободив его от занимаемой должности, — говорится в документе.

Добавляется, что данный указ вступает в силу с 3 марта.

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