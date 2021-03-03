Владимир Путин назначил Александра Клауса зампредседателя СК РФ
Президент России Владимир Путин назначил генерал-лейтенанта юстиции Александра Клауса зампредседателя Следственного комитета (СК) России. Об этом сообщается в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации.
— Назначить генерал-лейтенанта юстиции Клауса Александра Владимировича заместителем председателя Следственного комитета РФ, освободив его от занимаемой должности, — говорится в документе.
Добавляется, что данный указ вступает в силу с 3 марта.
Читайте также: Путин отметил рост числа преступлений в IT-сфере и призвал МВД мониторить интернет