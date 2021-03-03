Скворцова заявила о завершении исследования препарата «Мир-19» против коронавируса

Фото: Пресс-служба Госдумы

Руководитель Федерального медико-биологическое агентства (ФМБА) Вероника Скворцова заявила, что исследование лекарства «Мир-19» против COVID-19 почти завершено.

По ее словам, уже доказаны безопасность и высокий уровень эффективности препарата на животных, а также в клеточной культуре со снижением вирусной нагрузки в 10 тысяч раз. Она подчеркнула, что лекарство фактически станет «антидотом» против коронавирусной инфекции.

— На добровольцах исследование практически завершено. Мы не видели никаких побочных серьезных действий, несерьезных тоже не видели — ни системных, ни локальных... И мы планируем уже в ближайшем будущем начать вторую фазу на пациентах с коронавирусной инфекцией, — пояснила глава ФМБА в интервью каналу «Россия 24».

Скворцова добавила, что в исследовании нового «антидота» участвовали 50 добровольцев.

Ранее стало известно, что ФМБА разработало «калькулятор», с помощью которого в первые дни заболевания коронавирусом можно определить тяжесть протекания болезни.

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