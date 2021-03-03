Глава ФМБА заявила, что большинство мутаций коронавируса появляется при низком иммунитете

Фото: Пресс-служба Совфеда

Большинство мутаций COVID-19 появляется у людей с низким иммунитетом, а также у онкологических больных. Это касается и британского штамма коронавирусной инфекции. Об этом в среду, 3 марта, рассказала глава ФМБА Вероника Скворцова.

По словам Скворцовой, 501 мутация COVID-19, характерная для британского штамма, была обнаружена в России в августе.

— Как и в случае возникновения в Великобритании, так и у нас, эта мутация возникла у больного онкологическим заболеванием. Известно, что только в случае выраженной иммуносупрессии, иммуноподавления у человека вирус начинает особо интенсивно мутировать, — заявила Скворцова в эфире телеканала «Россия 24».

Она отметила, что большинство мутаций возникает у людей, у которых есть заболевание, влияющее на иммунную систему организма.

Однако глава ФМБА уточнила, что 501 мутация не имела особого распространения в России.

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