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Названы имена москвичей, чаще остальных становившихся многодетными родителями
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Названы имена москвичей, чаще остальных становившихся многодетными родителями

Ксения Монахова

Город

Горожане с именами Елена, Сергей и Александр чаще остальных оказываются многодетными родителями. Об этом в среду, 3 марта, сообщили в пресс-службе департамента труда и социальной защиты населения со ссылкой на исследование объединения многодетных семей Москвы.

— Больше всего многодетных мам среди участников объединения с именами Елена (девять процентов), Ольга (семь процентов), Наталья (семь процентов), — говорится в сообщении.

Отмечается, что многодетными мамами также чаще остальных становятся Екатерины, Татьяны, Ирины, Анны и Юлии. Женщины с такими именами набрали около пяти процентов в рейтинге.

Среди многодетных пап столицы большое всего оказалось Александров и Сергеев, набравших по девять процентов, а также Алексеев — семь процентов. Реже остальных встречались Евгении, Владимиры и Михаилы.

В исследовании использовались анкеты многодетных родителей, которые являются членами объединения многодетных семей Москвы. На сегодняшний день база состоит из 42 тысяч семей, сообщает агентство «Москва».

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